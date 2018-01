Yle: Enemmistö suomalaisista vastustaa aktiivimallia

Vastustajia on eniten SDP:n ja vasemmistoliiton kannattajissa. Myös vihreiden, RKP:n, perussuomalaisten sekä hallituspuolue sinisten kannattajien enemmistö vastusti aktiivimallia.

Enemmistö nuorista kannattaa

Kyselyssä aktiivimalli saa eniten tukea nuorilta, eli 15–24-vuotiailta. Heistä 58 prosenttia on mallin kannalla. Vanhimmissa ikäryhmissä aktiivimallin vastustus on selvästi yleisempää. Naisvastaajista mallia vastustaa 61 prosenttia, kun miehissä vastustajia on 51 prosenttia.