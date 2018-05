Yle käy kuukausittain läpi painostusyrityksiä – ihmisistä ei pidetä listaa

Kerran kuussa käydään läpi

Tapauksista on myös koottu katsaus Ylen hallitukselle, joka kokoontuu seuraavan kerran torstaina. Jokisen mukaan on hallituksen päätösvallassa, julkaiseeko se katsauksen.

– Julkistamisessa voi olla hyviäkin puolia, mutta toisaalta hallitustyöskentelyn muitakaan yksityiskohtia ei julkisuudessa käsitellä. Olennaista on, että Ylessä ollaan koko ajan perillä siitä, onko painostusta ja minkä tyyppistä se on, Mäenpää luonnehtii.

"Kansanedustajilla poikkeuksellinen valta"



– On kaksi eri asiaa arvioida painostusyritystä ja sitä, onko painostuksella ollut vaikutusta. Näistä jälkimmäinen on huomattavasti vakavampi tilanne, Jokinen painottaa.

Mahdolliseksi painostukseksi tulkittuja viestejä on tullut paitsi yksittäisiltä ihmisiltä myös järjestöiltä ja yrityksiltä. Erityisen tarkka Yle on kansanedustajien viesteistä.

– Se johtuu siitä, että heillä on suhteessa Yleen poikkeuksellinen valta ja asema.

Eduskunnassa päätetään esimerkiksi Ylen rahoituksesta. Viestejä kansanedustajilta on Jokisen mukaan tullut hyvin vähän.

– Viime kevään jälkeen he ovat olleet varovaisia ottamaan yhteyttä ja ottamaan kantaa. Olen sanonut monelle, että enemmänkin voisi antaa palautetta ja käydä keskustelua journalismista.

Kaikki arvostelu ei ole painostusta



– En pitäisi sitä painostuksena, jos käydään melko tavanomaista keskustelua siitä, millaisia painotuksia Yleisradion ohjelmatoiminnassa on. Jos kansanedustajan mielestä esimerkiksi lastenohjelmia on liian vähän tai oman puolueen asioita käsitellään liian tiukasti, on se minusta sellaista normaalia keskustelua enkä osaa sitä suorastaan painostuksena pitää.