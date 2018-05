Ylen entinen päätoimittaja Atte Jääskeläinen Lappeenrannan teknillisen yliopiston professoriksi

Professoriliiton mukaan Professor of Practice, joka usein käännetään työelämäprofessoriksi, kuuluu nimikkeisiin, joiden haltijat eivät ole yliopistolain mukaisia professoreja.



Aiemmin Jääskeläinen on toiminut muun muassa Ylen Uutis- ja ajankohtaistoiminnan johtajana ja STT:n toimitusjohtajana. Tällä hetkellä hän työskentelee Oxfordin yliopiston Reuters-Instituutissa ja on vieraileva tutkija Oxfordin lisäksi myös London School of Economics and Political Sciencessa.

Mainos (uutinen jatkuu alla)

Koulutukseltaan Jääskeläinen on oikeustieteiden kandidaatti.

– Atte Jääskeläisen kokemus digitalisaation mukanaan tuomasta liiketoiminnan murroksesta sekä sen vaatimasta muutosjohtamisesta on poikkeuksellisen laaja. Hänen osaamisensa linkittyy vahvasti LUT:n strategiaan ja erityisesti LUT School of Business and Managementissa tehtävään tutkimukseen, LUT:n rehtori Juha-Matti Saksa kertoo.

Media-alan liiketoiminnan digitalisoitumista ja sen johtamista on tutkittu LUT:ssa jo pitkään. Saksan mukaan Jääskeläinen on LUT:lle merkittävä tuki lähivuosien tutkimuksessa myös kansainvälisesti.

Mainos (uutinen jatkuu alla)

Jääskeläinen on nyt toinen johtaja kansainvälisessä projektissa, joka tutkii Euroopan kansallisten uutistoimistojen tulevaisuuden liiketoimintamalleja.

– LUT:ssa yhdistyy poikkeuksellinen kunnianhimo ja tekemisen henki. On innostavaa liittyä joukkoon, joka haluaa osoittaa teoillaan, että maailman huippu on saavutettavissa ja ongelmat on tehty ratkaistavaksi. Sellaisessa työssä ja työyhteisössä haluan olla mukana, sitä omalla panoksellani tukemassa, Jääskeläinen sanoo.

Lappeenrannan teknillisen yliopiston muut Professor of Practicet ovat professori Anssi Vanjoki, tutkija Pekka Sutela ja Venäjän asiantuntija Seppo Remes. Professor of Practicen tehtävä on kansainvälinen käytäntö.



Jääskeläinen erosi Ylen päätoimittajan tehtävästä viime vuoden toukokuussa useiden kohujen jälkeen. Hänen toimintaansa muun muassa Ylen Terrafame-uutisoinnin yhteydessä oli arvosteltu loppuvuodesta 2016 lähtien.