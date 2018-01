Ylen gallup: Niinistön kannatus laski selvästi, presidentinvaalit ratkeamassa silti 1. kierroksella: "Toinen kierros olisi ihme"

Niinistön kannatus on kuitenkin sulanut yhdeksällä prosenttiyksiköllä Ylen edellisestä kyselystä.

Sauli Niinistö on yhä tulossa uudelleenvalituksi 1. kierroksella.

Sauli Niinistö on yhä tulossa uudelleenvalituksi 1. kierroksella.

Vihreiden Pekka Haavisto on vahvistanut kakkossijaansa. Hänellä on kyselyssä 14 prosentin kannatus.

Kolmatta sijaa jakavat perussuomalaisten Laura Huhtasaari ja valitsijayhdistyksensä kautta ehdolla oleva Paavo Väyrynen. Heidän kannatuksensa on kuusi prosenttia.

Kyselyyn vastasi 1422 ihmistä 17.–23. tammikuuta. Kyselyn virhemarginaali on 1,9 prosenttiyksikköä. Ylen mukaan vastanneista 20 prosenttia ei kertonut kantaansa.

Viimeinen tentti illalla Ylellä

Pitkään vaisuksi moitittuun vaaliasetelmaan on tullut viime päivinä sähköä, kun vaalien toinen kierros on alkanut näyttää aiempaa todennäköisemmältä. Istuvan presidentin Sauli Niinistön kannatus on tuoreimmissa gallupeissa notkahtanut, ja muut ehdokkaat ovat haastaneet häntä aiempaa kipakammin.