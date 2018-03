Ylen puoluemittaus: Kokoomus noussut SDP:n ohi suurimmaksi puolueeksi

Ylen maaliskuun puoluekannatusmittauksen mukaan Kokoomus on noussut jälleen SDP:n ohi suosituimmaksi puolueeksi. Kokoomuksen kannatus on nyt 21,5 prosentti. Toisena mittauksessa olevan SDP:n kannatus on 20,2 prosentissa, Yle kertoo.