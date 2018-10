Ylen toimittaja tarttui opintovapaaltaan juttuvinkkiin ja uusi Louhimies-kohu oli valmis: "Minun on vaikea hahmottaa, mistä tästä ollaan pöyristyneitä"

– On nostettu meteli siitä, voiko toimittaja opintovapaalta selvitellä faktoja ja se on koettu käsittämättömän törkeäksi. Totta kai, jokainen toimittaja, joka tekee tätä työtä sydämellään tai muilla kliseisillä arvoilla, jos hyvä vinkki tulee, hän tsekkaa sen saman tien. Kyllä minäkin tsekkaisin, Iltalehden politiikan toimittaja Tommi Parkkonen kommentoi.

– Toimittajan toimintatapa on ollut se, että hän on selvittänyt, tiesikö BBC Louhimiehen taustoista, jotka ovat laajasti olleet julkisuudessa, rekrytoituaan hänet. Olen esittänyt itsekin vastaavanlaisia kysymyksiä useita kertoja, Vuorikoski kommentoi.

– Toimittaja on ollut tarkistamassa juttuvinkkiä ja asia on heitetty eteenpäin toimitukseen. Minun on vaikea hahmottaa, missä tästä ollaan pöyristyneitä.

Tiedolla on inhimillisiä seurauksia

– Vanha hyvä käytäntö journalismissa on, että journalismi tuomitsee ja journalismi armahtaa. Me emme tiedä, missä hengessä toimittaja on lähestynyt BBC:tä, mutta näyttää siltä, että on haluttu uusia kierroksia ja haettu kovennettua tuomiota. Tässä olemme sen varassa mitä ihmiset kertovat, eikä voi muuta kuin olla kieli keskellä suuta, Ilkka Ahtiainen sanoo.