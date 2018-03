Yli 200 sakkoa kolmessa tunnissa – tietyömaalla hurjastellaan surutta roimaa ylinopeutta

Tiellä on jo pidemmän aikaa ollut laaja tietyömaa, mutta kuskien kaasujalka ei ole keventynyt riittävästi. Poliisin valvomalla pätkällä Siilitien liittymän kohdalla on ajeltu jopa sadan kilometrin tuntivauhtia kuudenkympin rajoitusalueella.

Poliisin liikenneturvallisuuskeskuksen johtajan, ylikomisario Dennis Pastersteinin mukaan aluetta on valvottu kolmena päivänä tällä viikolla. Tulokset ovat olleet rajuja.

– Joka päivä on tullut yli 200 välähdystä kolmessa tunnissa. Se on poikkeuksellisen paljon. Yli 13 prosenttia liikennevirrasta on ajanut ylinopeutta, Pasterstein luettelee.