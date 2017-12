Yli sata kadonnutta löytänyt Reino Savukoski lähtee Tallinnaan etsimään kadonnutta Aria – "Matkaan lähtee Suomen ykkösnyrkit"

Operatiivisessa ryhmässä matkaan lähtee yhteensä kuusi henkilöä. Yksi lähtijöistä on yli sata kadonnutta löytänyt Reino Savukoski.

– Savukoski on erikoistunut nimenomaan vedenalaisiin vainajiin, Niskanen kertoo.

"Matkaan lähtee Suomen ykkösnyrkit"

Matkaan lähdetään perjantaina 29. joulukuuta. Yksi etsijöistä, Jenni Kukkonen, on paikalla kaksi päivää, Savukoski tarvittaessa aina tammikuun neljänteen päivään saakka.

– Perjantaina todennäköisesti paikkoja kartoitetaan ja siellä on myös viranomaisia toisessa päässä vastassa, Niskanen kertoo.

– Sellainen mielikuva on, että matkaan lähtee Suomen ykkösnyrkit, ihan keihäänkärjet, Niskanen kuvaa.

Valitettavasti toivo ystävän löytymisestä elossa on jo hiipumassa.

– On hyvin epätodennäköistä, että tilanne johtaisi muuhun kuin siihen, että Ari löytyisi hengettömänä.

Viron poliisi on kertonut MTV Uutisille, että Saarilammi nähtiin viimeksi Kochi Aidad -ravintolassa satama-alueella.

– Se on täysin auki, sitä varten on omat protokollat. Millä kustannuksella ja kenen valtuuksilla kaikki hoidetaan? Sen verran olen selvittänyt, että kunnalla on velvollisuus siunata ihminen.