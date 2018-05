Yli vuosi sitten kadonneen Riinan asunnolta löytyi kirje äidille: "Mulla on kauhee ikävä sua ja muita rakkaimpia"

– Poikani sanoi yhtäkkiä, että äiti sinulle on täällä kirje Riinalta. Siinä ei ollut päivämäärää, mutta se oli kirjoitettu joskus syksyllä 2016. Minulle tuli ihan aavemainen tunne, että saan yhtäkkiä kirjeen tyttäreltäni, joka on ollut kateissa yli vuoden, Puustinen kertoo.

Riina kertoi tulevaisuuden suunnitelmistaan

Ruumiskoirat menevät maastoon

– Ruumiskoirat menevät maastoon viikon sisällä. Olemme kartoittaneet sellaisen alueen, joka on syytä katsoa vielä tarkemmin koirien kanssa. Paikka on aika lähellä palanutta autoa, missä Riina nähtiin viimeisen kerran, tutkinnanjohtaja, rikosylikonstaapeli Jussi Wahe Helsingin poliisista kertoo.

Etsitty erittäin paljon

Poliisin vahvin epäilys on, että Riina on jossakin maastossa, mutta hänen ruumiinsa ei vain ole vielä löytynyt.

– Tuntuisi uskomattomalta, jos hän löytyisi jostain muualta, kun hän ei ole pitänyt yhteyttä kehenkään. Toki sekin on ihmeellistä, ettei häntä ole löydetty, vaikka häntä on niin paljon maastosta etsitty.

– Toisaalta maasto on vaikeakulkuista ja siellä on kaikennäköistä kiviluolaa, Wahe kuvailee.

Surutyö ei pääse alkamaan

– Toivoisin, että tämä epätietoisuus saisi päätöksen ja pääsisimme tekemään surutyötä. Nyt olemme vain välitilassa. Se on kauhean kuluttavaa, kun kyse on rakkaasta ihmisestä. Äitinä minulla on koko ajan tunne, että minun lapseni on jossain ja hänelle tehdään jotain pahaa.