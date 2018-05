Ylihintaisen taiteen kaupittelusta syytetty: Suku halusi suojata parhaat teoksensa

Savolainen pitää kiinni siitä, että taide on nimettömänä pysyttelevän itäsuomalaisen suvun kokoelmasta. Taulujen taso ei vedä vertoja Ateneumille, mutta Savolaisen mukaan se on kuitenkin hyvää maakuntatasoa.

– Valamon myyntinäyttelystä myytiin Helsingin Sanomien käsittelemistä kalliimmista tauluista vain yksi, Juho Rissasen Viljasiilo, jonka hinta oli 72 000 euroa. Lehdessä kerrottiin, että työ oli aiemmin myyty huutokaupassa alle 13 000 eurolla. Sitä ei kerrottu, että taulun hinta oli 400 000 markkaa (n. 67 000 euroa), kun Pohjola sen aikoinaan kokoelmistaan myi. Huutokaupoissa tapahtuu koko ajan vuoristorataa. Jos kaksi haluaa jonkun taulun ja molemmilla on varoja, kyse on vain siitä, milloin toinen antaa periksi. Taulu voi olla eri syistä ostajalleen valtavan tärkeä. Toisaalta huutokaupoista lähtöhintaan huudetuista töistä pyydetään Helsingin gallerioissakin moninkertaisia hintoja.

– On väärin sanottu, että edullisia töitä. Kuljin puolison kanssa huutokaupoissa etsimässä taidetta vuosina 2000–2002. En ollut suvun asialla enkä edes tuntenut sukua silloin. Sen jälkeen on tullut terveysongelmia ja konkurssi. Olen äärettömän kiitollinen, että saan nyt toimia suvun edustajana ja saan siitä korvaustakin.

– Sopimuksia ei ole tehty suullisesti, mutta en koe asiaa sellaiseksi, että alkaisin luottamuksellista kirjeenvaihtoa tai sopimuksia avaamaan. Esiin suku ei kyllä tule. En kehtaa mennä heiltä tällaista vaatimaan. He ovat sanoneet, että heille Kristus on suurin mestari. En millään ilkeä.

– En sanonut. Kerroin, että taulun alkuperä on siellä. Olen voinut toki kysyttäessä sanoa, että sieltä (Tanskasta) se on tullut. Anu Nousiainen (HS:n toimittaja) on erittäin pätevä. Hän osasi olla äärimmäisen kiinnostunut suvun uskonnollisesta kokoelmasta. Innostuin itsekin, että pääsenkö viimein Hesariin.

– Poliisi on tutkinut kaikki suomalaiset taulut, ja ne on todettu aidoiksi. Ulkomaalaisten töiden tausta on tutkinnassa. Ennen myyntiin laittoa ranskalainen asiantuntija tutki ne ja totesi, että ne ovat aitoja mestareiden koevedoksia. Ja sellaisina niitä on markkinoitu ja myyty. Minä olen antanut kaikki selvitykset poliisille asiassa. Asiakkaille on annettu takuu, että jos työt eivät ole vastoin parempaa tietoa aitoja, rahat saa takaisin.