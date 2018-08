Ylihoidetaanko terveydenhuollossa sairauksia? Ortopedian professori: "Iso osa polven tähystysleikkauksista turhia"

Arvioiden mukaan ylidiagnosointi ja -hoitaminen aiheuttavat terveydenhuollossa paljon turhia tutkimuksia, myös lääkkeitä määrätään turhaan. Ylidiagnosointi tarkoittaa sitä, että lääkäri toteaa potilaassa sairauden, joka ei koskaan olisi aiheuttanut haittaa. Ylihoidolla puolestaan tarkoitetaan liian kovien tai tehottomien hoitojen käyttämistä.



"Iso ongelma terveydenhuollossa"

Too Much Medicine -symposiumin järjestäjä, Helsingin yliopiston professori Teppo Järvinen sanoo, että ongelma on suuri Suomessakin.



– Siitä on arvioita, niin maailmalta kuin Suomestakin, nämä arviot on jossain 20-50 prosentissa. Sehän on hyvin vaikee saada ihan tarkkaa lukua siihen, mutta joka tapauksessa se on huomattava ongelma terveydenhuollossa.



Potilaiden ylihoitamista tapahtuu arvioiden mukaan kaikilla lääketieteen aloilla.



– Meillä on valmistunut tutkimuksia siitä, että esimerkiksi hyvin suuri osa polven ja olkapään tähystyskirurgiasta on turhaa. Psykiatriassa hoidetaan liian lievää masennusta lääkehoidolla, jonka näyttö on hyvin marginaalista.



Ylihoitamisen taustalla monia tekijöitä

Mikä sitten on ylihoitamisen taustalla? Suomessa potilaat osaavat vaatia itselleen hoitoa, ja lääkärit puolestaan haluavat sitä tarjota. Katse kohdistuu myös lääkefirmoihin, joille pillereiden valmistaminen on miljoonabisnestä.



– Keinoja on monia, yksi vaikuttavimmistaja selkeimmistä on se, että meillä on hoitosuositustyöryhmiä valitettavasti Suomessakin, joissa sallitaan taloudelliset kytkökset. Meillä on hirveen hyviä osoituksia ympäri maailmaakin, että silloin kun ihmisillä on taloudellisia kytköksiä niin silloin ne päätökset tahtoo mennä vaan siihen suuntaan, mistä sitä rahaakin tulee.



"Lääkeyritysten velvollisuus tutkia"

Lääkefirmoja epäillään ajoittain vain itselleen edullisten tutkimusten julkaisemisesta. Toisaalta ilman yritysten satsauksia monet tutkimuset jäisivät tekemättä.