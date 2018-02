Ylilääkäri: Lääkeriippuvuus voi syntyä vahingossa kenelle tahansa – "Tämä ryhmä ei ole meillä mitenkään hallussa"

– Tämä ryhmä ei ole meillä mitenkään hallussa. He ovat työelämässä, toimivat sosiaalisesti, eivätkä ryöstä mummoja. Kukaan ei huomaa ongelmia. Kuinka paljon heitä on, sitä ei meistä kukaan tiedä, hän kertoo.

Hänen mukaansa lääkeriippuvuus vaikuttaa kasvavan, mutta ongelma on, ettei lääkkeiden ongelmakäytöstä ole tarjolla kunnollista tietoa. Ulkoisesti ongelmattomien lääkeriippuvaisten ryhmä on hänen mukaansa suurempi kuin moniongelmaisten, joiden kaltaisiksi päihdeongelmaiset monesti mielletään.

Lääkkeitä otetaan stressiin ja ahdistukseen

Suomen tilanne lääkeriippuvuuden osalta ei Simojoen mukaan ole Yhdysvaltojen lepsuista lääkekäytännöistä aiheutuneen opioidiepidemian kaltainen, mutta siitä on oltava huolissaan.

Lääkkeiden väärinkäyttöön ajaudutaan hänen mukaansa huomaamatta. Kaikki voi alkaa esimerkiksi leikkauksen jälkeen aloitettavasta kipulääkityksestä. Lääkitystä kuitenkin saatetaan uusia hoidosta vastaavan tahon vaihtuessa niin, että lääkitys jääkin päälle pidemmäksi aikaa kuin on tarkoitus.

Seuraavaksi lääkkeitä käyttävä saattaa huomata, että työstressi tai arjen haasteiden aiheuttama ahdistus vähenee lääkkeiden ansiosta. Käyttöä jatketaan ajatellen, että kyseessä on lääkärin määräämä turvallinen lääke.

– Yhtäkkiä käytetäänkin sitten isoja annoksia, holtittomasti tai pitkiä aikoja ja huomataan, että ei enää pystykään lopettamaan, Simojoki kertoo. Riippuvuus on syntynyt.

E-resepti auttaa vain rajallisesti



Pieni osa käyttäjistä hoidon piirissä



Jos riippuvuus on edennyt tarpeeksi pitkälle ja lääkkeiden saanti terveydenhuollosta ei enää onnistu, voi hoitoa saamattoman henkilön aineiden lähde vaihtua laittomiin markkinoihin. Huumaavia lääkkeitä salakuljetetaan Suomeen ulkomailta, ja aineiden joukossa on myös voimakkaita muuntohuumeita, joiden yliannostuksista on viime vuosien aikana uutisoitu enenevissä määrin.