Yliopistoprofessori Huhtasaaren plagiointisyytöksestä: "Gradun ja tutkinnon voisi hylätä"

Yle uutisoi viime viikolla, että Laura Huhtasaaren gradussa on paljon luultua enemmän plagioitua tekstiä. Sen mukaan plagioitua tekstiä on jopa 30 prosenttia, kun yliopiston oman selvityksen mukaan plagoitua tekstiä olisi 10 prosenttia.

– Itsestäni ikävintä on, jos on totta, että myös omin nimiin otettuja tutkimuslöydöksiä on kopioitu.