"Ylioppilaskirjoituksia on jo häiritty" – Yksityisen opetusalan neuvotteluihin odotetaan ratkaisua tänään

Yksityisen opetusalan työehtosopimuksessa on esitetty eniten eriäviä näkemyksiä sopimuksen sisällöllisistä seikoista sekä palkankorotuksesta. Työnantajaliitto Sivistystyönantajien toimitusjohtaja Teemu Hassinen kuvailee neuvottelutilannetta Huomenta Suomen haastattelussa autokaupoiksi.

– Palkansaajapuoli on vaatinut, että lähdetään autokauppaan, sovitaan auton hinta, joka on mielellään sama, mitä edellinenkin ostaja maksoi, vasta sen jälkeen sovitaan, että minkälainen auto ja millä varusteilla. Tämä vertaus kuvastaa sitä, että kokonaisuus ei synny tällä tavalla, Hassinen vertaa.

OAJ:n neuvottelujohtaja Petri Lindroosilla on asiasta kuitenkin erilainen näkemys. Hän kertoo, että sopimuskierroksella sopimusta tulee kehittää.

– Olen ollut neuvottelemassa kunnan opetusalan sopimusta, jossa vastaavasti lähdetään siitä, että ensin sovitaan palkankorotuksesta. Sitten on olemassa joku työnantajan tavoite ja työntekijän tavoite, joita sovitetaan ja se rahoitetaan palkankorotuksesta.

”Abien ylioppilaskirjoituksia on jo häiritty”



Yksityisen opetusalan työehtosopimuksesta on jätetty sovintoesitys valtakunnansovittelijalle. Sovintoesitys joko hyväksytään tai hylätään työntekijäpuolen hallinnon kokouksessa tänään ja ratkaisusta on tarkoitus tiedottaa kello 14 mennessä. Jos sovinto syntyy, Helsingin yliopistoon suunniteltu huominen lakko voi vielä peruuntua.

Vastaavasti jos neuvottelutulokseen ei päästä, Helsingin yliopiston lakko ei välttämättä jää ainoaksi yksityisen opetusalan lakoksi. Uusia lakkovaroituksia on annettu ja ne saattavat häiritä yksityisissä lukioissa opiskelevien ylioppilaskirjoituksia.

– Sivistystyönantajat on huolissaan siitä, että vaikka molemmat osapuolet haluavat välttää lakon, sen uhka on jo häirinnyt abien keskittymistä kirjoituksiin. Me olemme esittäneet valtakunnansovittelijalle, että ylioppilaskirjoituksien aikana tapahtuva lakko pitää siirtää, Hassinen luonnehtii.