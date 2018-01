Yllättävät kehut vaalitaistelun loppusuoralla: Torvalds kiitteli vastaehdokastaan valtiomiesmäisyydestä: "Hauska ja itseironinen"

Suomi äänestää ylihuomenna sunnuntaina presidentistä ja jos tulos selviää jo ensimmäisellä kierroksella, kampanjat on kampanjoitu.

– Vaalikampanjat ovat aika raadollisia. Varsinkin jos on jo pienenä päättänyt tulla Suomen presidentiksi ja (kokee, että) kaikki muu on väärää politiikkaa, mopo voi keulia välillä aika pahasti. Pitäisi miettiä, että on elämää tämänkin jälkeen. Ihan kaikkea ei kannata panna peliin.