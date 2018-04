Yllätys jopa Migrille: Suomen laki ristiriidassa EU-tuomioistuimen kanssa alaikäisten pakolaislasten perheenyhdistämisessä

Nyt tuomioistuin linjasi asian toisin. Tuomioistuimen mukaan hollantilaisten päätös rikkoi EU-lakia, koska alaikäisen olisi mahdotonta tietää, milloin he voivat ylipäätään hakea perheenyhdistämistä.

Tuomioistuin päätti, että hakemus perheidenyhdistämisestä on tehtävä kolmen kuukauden sisällä sen jälkeen, kun alaikäinen on saanut pakolaisstatuksen.

Sisäministeriö käy asiaa läpi

– Migrin osuus on nyt se, että emme tee päätöksiä, jotka ovat ristiriidassa EU-tuomioistuimen päätöksen kanssa.

Suomeen tuli vuonna 2016 380 alaikäistä turvapaikanhakijaa. Viime vuonna tulijoita oli 179. Kaikki Suomeen saapuneet eivät saa pakolaisstatusta, joten perheiudenyhdistämisestä on silloin turha edes haaveilla.

Turku ei osaa sanoa tarkkaa lukumäärää, kuinka monta nuorta on saanut pakolaisstatuksen ja kuinka monta perheenyhdistämistapausta on tällä hetkellä vireillä. Se kuitenkin tiedetään, että tapauksia on.