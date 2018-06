Zyskowicz: Sote-lakien valmistuminen saattaa venyä syksyyn

– On mahdollista, että eduskunta ei saa valmista edes näistä keskeisistä laeista ennen kesätaukoa, sanoo Zyskowicz MTV Uutisille.

Eduskunnan kalenterissa on varattu täysistuntopäiviä heinäkuun ensimmäiselle viikolle, mutta niitä on mahdollista lisätä.

Vääntöä valinnanvapauden siirtymäajasta

Perustuslakivaliokunnan eilisen lausunnon mukaan valinnanvapaudelle on tehtävä olennaisesti pitempi siirtymäaika, ja venähtäminen on riski kokoomukselle. Oppositiopuolue SDP aikoo purkaa kokoomuksen mallin, jos se pääsee päättämään seuraavassa hallituksessa.

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Annika Lapintie (vas.) sanoi eilen, että olennaisessa siirtymäkauden pidentämisessä puhutaan useista vuosista. Valiokunnassa istunut Zyskowicz taas sanoo, että tämä on vain Lapintien omaa tulkintaa, ja on itse eri mieltä. Hallituksen esityksessä siirtymäaika on kolme vuotta.