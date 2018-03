"Aloin ihmetellä missä kaikki naiset ovat" – Uusi kirja avaa naisten roolia sodissa satojen vuosien ajalta

"Sota on miehelle sitä, mitä äitiys on naiselle", julisti Italian fasistijohtaja Benito Mussolini 1930-luvulla. Näin saattaa joku vieläkin ajatella, mutta myös naisia on palvellut sodissa muun muassa sotilaslääkäreinä, huoltotehtävissä ja tarkka-ampujina. Sotahistorian kirjoissa naiset ovat kuitenkin pitkälti jääneet toimijoina katveeseen.