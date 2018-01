Kiinalais-suomalaista suurelokuvaa kuvattin Turussa – ulkomaiset filmiyhtiöt löytämässä viimein Suomen

Muutos vaati valtiolta satsausta, joka näyttää tuottavan hyvin: työtä ja verotuloja. Kiinalais-suomalaista suurelokuvaa Iron Sky: The Ark on kuvattu viime päivät Turussa.

Ohjaaja Timo Vuorensola on Iron Sky-elokuvien isä ja nyt on astuttu aivan uudelle tasolle. Kiinalaiset elokuvamogulit ihastuivat kuunatsien kummallisiin seikkailuihin, vaikka Kiinan sensuuri ei elokuvaa kelpuuttanut. Niinpä se levisi Kiinassa piraattikopioina.

Kiinan ja Suomen suuri yhteistyö



Nyt tehdään Iron Skyn kolmatta osaa, joka on aivan itsenäinen scifi-hullujen kiinalaisten kirjoittama tarina. Kuvio on tavallaan kuin franchising-bisnestä. Vuorensola ohjaa, mutta hän sopi Iron Sky-brändin käyttämisestä kiinalaisten kanssa. Rahaa tuli tiskiin 25 miljoonaa dollaria – se on uuden elokuvan budjetti!