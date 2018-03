Anna-Maja Henrikssonin nettikolumni: Keisarin uudet vaatteet 2.0 – Lepomäki otti sadun pienen pojan roolin

Kirja löytyy vielä minun kirjahyllystäni, ja muistan, kuinka lapsena ihmettelin, miten aikuiset olivat niin sokeita. Miten he eivät nähneet sitä, mitä pieni poika näki?

Kun kokoomuksen Elina Lepomäki viime keskiviikkona puhui suunsa puhtaaksi sisimmistä mielipiteistään sote-uudistukseen liittyen, en voinut olla tekemättä vertausta satuun. Lepomäki otti pienen pojan roolin. Se, joka uskalsi sanoa omilleen, että he ovat sokeutuneita eivätkä enää näe selvästi mitä tulee sote-uudistukseen ja suunnitellun mallin seurauksiin.

Laskelmien mukaan uudistus hillitsee valtiontalouden kestävyysvajetta pitkällä aikavälillä kolmella miljardilla eurolla. Vastaus on ollut epäselvä, ja se on oikeastaan jäänyt saamatta. Sen sijaan moni asiantuntija on myös esittänyt epäilyksensä siitä, että uudistuksen viimeisin malli täyttäisi asetetut tavoitteet. Näin esimerkiksi myös valtioneuvoston asettama lainsäädännön arviointineuvosto.