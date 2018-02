Heinäluoma lyttää Macronin esityksen: Suomen omasta komissaaripaikasta on pidettävä tiukasti kiinni

Britannian lähtö tekee EU-budjettiin 12 miljardin euron rahoitusaukon. Samaan aikaan on ollut esillä monia uusia rahantarpeita kuten EU-puolustusyhteistyön syventäminen.

Suomi kuuluu EU-nettomaksajiin, joten meillä on monta syytä olla EU-rahankäytössä tarkkana. Jostain on oltava valmis EU-menoissa tinkimäänkin, jotta uusille tarpeille tulee tilaa.

Ylipäänsä Suomen kannattaisi luopua erilaisen rahan ylimääräisestä kierrättämisestä Brysselin kautta. On järkevämpää mieluummin maksaa hiukan pienempiä jäsenmaksuja EU:lle ja päättää itse erilaisista tuista, joita nyt jaetaan EU:ssa tehtävillä päätöksillä niin maatalouteen kuin aluekehitykseen.

Instituutionaalisissa kysymyksissä erityinen merkitys. Suomelle aivan erityinen merkitys on, miten jatkossa menetellään komission jäsenten paikkojen täytössä. Nyt jokaisella maalla on oma komissaarinsa, ja se on turvannut komission päätöksenteossa eri jäsenmaiden olosuhteiden tuntemisen.