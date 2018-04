Henriksson: Hallituksen talouspolitiikan kivijalka murenee – noin kolmen miljardin euron verran

Säästötavoite on alusta alkaen ollut erittäin kova. Ajan myötä säästötavoitteen toteutuminen on alkanut vaikuttaa entistä epäuskottavammalta. Tänään voi kysyä uskooko tähän tavoitteeseen enää kukaan?

Mitä mieltä hallitus itse sitten on, toteutuuko tavoite? Ja, ennen kaikkea, miten säästöt saadaan aikaan? Vastauksia näihin kysymyksiin on saatu odottaa turhaan. Kun tähän tärkeään kysymykseen ei oikein olla pystytty vastaamaan, on hallituksen taholta sen sijaan haluttu sysätä vastuuta maakunnille, joita se on perustamassa. Itse asiassa hallitus on siirtämässä vastuun koko uudistuksen onnistumisesta maakunnille.