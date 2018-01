Henrikssonin nettikolumni: Herääkö hallitus vihdoinkin – keskeytetäänkö sairaaloiden alasajo?

Pienemmissä sairaaloissa, entisissä aluesairaaloissa voi jatkossa tehdä vain paikallispuudutusta vaativia toimenpiteitä. Toisin sanoen, pienempien sairaaloiden toimintaa supistetaan voimakkaasti. Mielestäni on edesvastuutonta, että pienemmiltä sairaaloilta kielletään mahdollisuus anestesialääkäriin. Se on vähän sama asia, kuin jos jalkapallojoukkueen yhdelle avainpelaajalle annetaan pelikielto.

Huomionarvoista on myös se, että hallituksen keskittämislain myötä perusterveydenhuollon yöpäivystys lakkautetaan hyvin monella paikkakunnalla ympäri Suomea. On ilmiselvää, että raju päivystyksen keskittäminen kaikilla tasoilla vaatisi reaaliaikaisen seurannan heti.

Leikkaustoiminnan keskittämistä on muun muassa perusteltu potilasturvallisuudella ja kustannussäästöillä. On tietenkin aivan perusteltua, että kaikkein vaativimmat ja harvinaisimmat leikkaukset keskitetään yliopistollisiin keskussairaaloihin. Mutta muuten potilasturvallisuusperuste ontuu monelta osin pahasti.

Voimakas keskittäminen johtaa väistämättä pidempiin sairaalamatkoihin. Suomen maanteillä tullaan kohta kokemaan ennennäkemätön ambulanssiralli. Miten tämä tulee parantaman potilasturvallisuutta, on minulle suuri kysymysmerkki. Samalla on syytä kysyä, onko maassamme tällä hetkellä olemassa tarpeeksi ambulansseja, jotta sairaalakuljetukset voidaan hoitaa?

Minua on pitkään askarruttanut, että miksi juuri pääministeripuolue keskusta on ajamassa tätä palveluiden keskittämistä keskuskaupunkeihin. Keskustallahan on myös asiasta vastaavan peruspalveluministerin salkku. En tiedä mihin aikaisemmin palveluiden alueellisesta saatavuudesta huolissaan ollut keskustapuolue on kadonnut.