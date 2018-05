Ministeri Lindströmin kolumni: Työvoiman saatavuusharkinnasta tulee pitää kiinni – "En halua Suomeen edes pientä riskiä halpatyömarkkinoista"

Koodaripulasta harhaanjohtavaa keskustelua

Suomessa puhutaan tällä hetkellä paljon muun muassa koodaripulasta ja sen yhteydessä saatavuusharkinnasta. Keskustelu on vähintäänkin harhaanjohtavaa. Erityisasiantuntijat, ammattimaisesti tieteen, kulttuurin ja taiteen alalla toimivat ja yrityksen yli- ja keskijohto ovat nykyiselläänkin nimittäin saatavuusharkinnan ulkopuolella.

Erityisosaajaksi katsotaan henkilö, jolla on korkeakoulututkinto, jota työssä edellytetään sekä bruttopalkka vähintään 3000 euroa kuukaudessa. Luulisi ohjelmistoinsinöörin täyttävän kriteerin kevyesti, samoin IT-ala muutenkin, ellei aivan harjoittelijasta ole kyse.

Tästä voi päätellä, että nykyinenkään lupajärjestelmä ei ole ulkomailta osaavan henkilöstön rekrytoinnin este. Mutta tämän lisäksi duunarityövoimapula-aloja voidaan jo nyt helpottaa alueellisilla linjauksilla. Näin on esimerkiksi tehty Uudellamaalla rakennusalan kohdalla.

Miksei hakemuksia ole enempää?

On myös syytä muistaa, että Suomen pitäytyminen tarveharkinnassa ei ole kansainvälisesti poikkeavaa. Ruotsia lukuun ottamatta kaikissa EU-, ETA- ja OECD-maissa sovelletaan tarveharkintaa ulkomaisen työvoiman työmarkkinoille pääsyyn. Itseasiassa muuhun Eurooppaan verrattuna Suomen työlupajärjestelmä on nykyisellään jo varsin liberaali. Suomessa ei esimerkiksi ole sovellettu monien muiden EU- tai länsimaiden tavoin työvoiman ja elinkeinonharjoittajien maahanmuuttoa koskevia kiintiöitä.

Ruotsissa ei onnistuttu

OECD:n vuonna 2011 tekemän arvion lopputulokset ovat samankaltaisia. OECD:n selvityksessä havaittiin myös, että vähimmäistyöehtojen valvonta Ruotsissa osoittautui ongelmalliseksi, erityisesti lähetettyjen työntekijöiden osalta. Näin ollen ei ole kovin yllättävää, että Ruotsin pääministeri Stefan Löfven on hiljattain väläyttänyt paluuta saatavuusharkintaan.

Mikä ratkaisuksi työvoimapulaan?

Ensisijaisesti on tehtävä toimia suomalaisen työvoiman työllistämiseksi muun muassa nopeuttamalla ammatillista koulutusta. Jos sitten työvoimapulaa jollain alalla ilmenee, niin ei ole tietenkään mitään järkeä estää uusien veronmaksajien saapumista Suomeen, tai pahimmillaan ajaa yrityksiämme ulkomaille työvoiman perässä.

Kanadan malli Suomeen

Minkälaista työperäistä maahanmuuttojärjestelmää Suomessa tulisi tulevaisuudessa soveltaa? Jotkut huutavat ”rajat kiinni!”, toiset haluavat päästää kaikki läpi. Ehkä vastaus on jostain siitä väliltä. Kanadassa käytössä oleva pistejärjestelmä taloudellista maahanmuuttoa ohjaavana voisi olla yksi mahdollisuus, ei tosin suoranaisesti Suomen olosuhteisiin sovellettavana.

Erityisen tärkeä on ymmärtää, että saatavuusharkinnan purku ei auta aloilla, joilla on kansainvälistä kilpailua työvoimasta, vaan Suomi tulee olla muutenkin houkutteleva maa osaajille. Kanadassa pistejärjestelmä toimii, koska Kanadan työmarkkinoille on tulijoita. Suomen pisteytysjärjestelmä vaatisi tuekseen laaja-alaista uudistumista, siis byrokratian poistamisen lisäksi esimerkiksi nykyistä kilpailukykyisempiä palkkoja ja matalampaa palkkaverotusta.