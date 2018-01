STTK:n Palola nettikolumnissaan: Hallitus on puolensa valinnut

Jos ensimmäinen on selvä, jälkimmäinen on mahdollisimman epäselvä. Epäselvyyttä korostavat milloin ministereiden, milloin hallituspuolueiden kansanedustajien ristiriitaiset tulkinnat mallin toteuttamisesta ja soveltamisen yksityiskohdista.

Kohtuullista olisi, että tarjolla on työtä tai edes työvoimapalveluja kaikille, jotka kohtaavat aktiivimallin. Tanskanmallista puhutaan, mutta suomenmallia pukkaa. On unohdettu olennainen: Laskijasta riippuen Suomessa yhdellä virkailijalla on asiakkaana lähes sata työtöntä, kun taas Tanskassa vastaava luku on kymmenen paikkeilla. On siinä valtava ero.