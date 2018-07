STTK:n Palolan kolumni: Ministeri Lindström – miten meni omasta mielestäsi?

Kuten ministerikin totesi, työmarkkinoiden sopimusjärjestelmä on käymistilassa ja tällä hetkellä osittain harmaalla alueella. Elinkeinoelämän keskusliiton luovuttua pari vuotta sitten työmarkkinajärjestön roolista ja laajojen kokonaisratkaisujen tekemisestä sekä keskityttyä lähinnä elinkeinoelämän lobbarijärjestöksi, sopimuskierrokset käydään - ainakin toistaiseksi - toimialakohtaisina neuvottelukierroksina.

Silloin sovitaan rahasta erikseen hinnoiteltavina tekstikysymyksinä tai palkankorotuksina. Näillä kierroksilla työelämän lainsäädännön kehittäminen ja uudistaminen jäävät pois tai vähintään taka-alalle. Koska monella alalla on omia erityiskysymyksiä, paineet saattavat purkautua erittäin vaikeina palkkaneuvotteluina, ja työmarkkinahäiriöiltä tuskin vältytään. Päinvastoin, häiriöt saattavat pikemminkin lisääntyä.

Toinen työmarkkinakentän harmaa alue on kolmikannan tulevaisuus, josta näkemykseni ministerin kanssa eroaa merkittävästi.

Tämän hallituskauden aikana on ollut havaittavissa kaksi piirrettä.

Elinkeinoelämä ei ole neuvottelupöydässä ollut halukas hakemaan kompromisseja ja tulemaan vastaan tinkimällä tavoitteistaan. Siellä on laskettu, että nykyinen hallitus on heille myötämielinen ja hallituksen esitykset ovat lähempänä heidän kuin palkansaajapuolen tavoitteita.

Toinen huomattavasti vakavampi asia on se, että hallitus on koko kautensa ajan kompuroinut työelämän lainsäädännön uudistusten kanssa, joka johtuu kokemattomuudesta tai osaamattomuudesta.

Kompurointi alkoi heti hallituskauden ensimmäisenä syksynä vuonna 2015 niin sanotun pakkolakipaketin yhteydessä. Jatkoa on seurannut tasaisin väliajoin. Tuorein esimerkki tästä on kevään kehysriihessä tehdyt päätökset, jotka koskivat alle 20 henkilöä työllistävien yritysten irtisanomisperusteiden ja alle 30-vuotiaiden nuorten määräaikaisuuksien perusteiden keventämistä. Onneksi viimeksi mainitusta nuoria koskevasta heikennyksestä hallitus myöhemmin luopui.

Esitän vastakysymyksen ministerille, että miten on omasta mielestäsi mennyt tämä työelämän lainsäädännön valmistelu. Olisiko peiliin katsomisen paikka, kun syyllisiä huonoon valmisteluun etsitään? On syntynyt vahva vaikutelma, että hallituksen sisällä on tehty päätöksiä ilman sen suurempaa asiantuntijavalmistelua - puhumattakaan vaikutusten arvioinnista.