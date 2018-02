Touko Aallon kolumni: Sote on umpikujassa – hallituksella ei ole enää mitään, mihin vedota

Hallitus on vedonnut siihen, että sen ei tarvitse käyttää markkinamalliaan EU:n komission arvioitavana, koska komissio on hyväksynyt Slovakian sairausvakuutusmallin. Se muistuttaa Suomen mallia sikäli, että valtion yhtiö kilpailee asiakkaista yksityisten yritysten kanssa markkinoilla.

Nyt EU-tuomioistuin on päättänyt, että Slovakian tilanne on EU:n valtiontukisäädösten vastainen: sairausvakuutusasiakkaista kilpaileminen on taloudellista toimintaa ja niinpä slovakialainen valtionyritys on kilpailu- ja valtiontukisäännösten piirissä. Suomella ei ole enää siis mitään, mihin vedota.