10 faktaa Turun puukotuksesta: Epäilty matkusti iskupaikalle bussilla, ehti juosta 465 metriä ja käytti aseina Ikean veitsiä

1. Tekijä toimi yksin

Poliisi on etsintäkuuluttanut tapahtuneen vuoksi uzbekistanilaistaustaisen miehen, mutta häntä ei ole toistaiseksi saatu kiinni.

– Me emme epäile, että asiaan liittyisi mikään ryhmittymä tai porukka. On totta, että yksi henkilö on tavoittamatta ja hänen rooliaan halutaan selvittää, kertoi Krp tiedotustilaisuudessa.