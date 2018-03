16-vuotias vankilaan katuryöstöstä Helsingissä – poikajoukko talloi uhrin kasvoja, potki päähän, löi pesäpallomailalla

Sormukset vietiin käsistä

Erittäin vakavaa katuväkivaltaa

Käräjäoikeuden mukaan teko tehtiin erityisen raa’alla ja julmalla tavalla ja sitä on pidettävä myös kokonaisuutena arvioiden törkeänä.

– Käsillä on ollut sivulliseen henkilöön kohdistettu erittäin vakava väkivalta. Kysymyksessä on katuväkivaltaa, jota on pidettävä erittäin moitittavana. Asianomistajalta oli lisäksi anastettu kaikki hänen mukanaan ollut omaisuus jopa tunnuslukua myöten, oikeus perusteli päätekijän rangaistusta.