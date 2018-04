5 kysymystä: Miksi Tesoman henkirikoksesta epäilty 24-vuotias mies kantoi puukkoa mukaan? Asianajaja: Mielentilatutkimus edessä

Monta kysymystä on kuitenkin yhä auki. MTV Uutiset pyysi niihin vastauksia miehen asianajajana toimivalta Arno Miettiseltä.

Tapauksen tutkinnanjohtaja Jari Kinnunen kertoi eilen, että epäilty mies oli henkirikoksen aikoihin kantanut puukkoa mukanaan. Epäilty on kertonut, että se oli hänellä siihen aikaan tapana.

Mikä on teon motiivi?

Missä kunnossa epäilty tällä hetkellä on?

Poliisi on lausunnoissaan korostanut, että epäilty on ollut kuulusteluissa erittäin hyväkäytöksinen, kohtelias ja helpottuneen oloinen.

– Tuntematta ihmistä ennen tapausta on tätä vaikea sanoa, mutta samanlainen vaikutelma on itselläni kuin mitä poliisi on kertonut, Miettinen sanoo.