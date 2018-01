Äärioikeistotutkija Rikospaikassa: "Ilmiö nousee aina aalloittain"

– Näitä liikkeitä on ollut jatkuvasti toiminnassa. Vaikka toiminta kiellettiin kylmän sodan aikana, niin siitä huolimatta toimintaa on ollut. Aalloittain saattaa ilmiö tulla näkyvämmäksi, mutta aina on ollut kiinnostusta aatteeseen, politiikan tutkija Tommi Kotonen sanoo.