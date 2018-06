Aarnion puolustus kyseenalaisti huumesyytteiden perustan - ”Oliko Suomeen tulleissa tynnyreissä hasista ylipäätään?”

Tiistaina kuultiin syyttäjien yhteenveto mammuttimaisessa Aarnio-oikeudenkäynnissä. Tänään on puolustuksen vuoro.

Jutussa on oletettu, että kaikissa sinisissä Suomeen tulleessa viidessä tynnyrissä oli 140 kiloa hasista, koska vuodenvaihteessa 2011-12 takavarikoitiin Hollannissa Suomeen osoitetusta tynnyristä tuon verran. Se on ainoa takavarikoitus tynnyri.

Aarnion asianajajan Riitta Leppiniemen mukaan tynnyreiden sisällöstä ei ole varmuutta. – Näköhavainto on vain takavarikoidusta. Mistään muusta tynnyrin sisällöstä ei ole kenenkään havaintoa, eikä edes kertomaa.

Leppiniemi huomautti, että samanlaisia sinisiä metallitynnyreitä on lähetetty ja takavarikoitu neljässä maassa. Ne ovat Suomi, Tanska, Englanti, Hollanti.

- Lähettäjä on sama, mutta aineet ja sisältö vaihtelevat, Leppiniemi totesi. Hän huomautti, että joukossa on ollut dummy-tynnyreitä, joissa on oikeasti ollut kyllästysainetta.