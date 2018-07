AL: "Sarjakuristaja" Michael Penttilä aikoo valittaa murhatuomiostaan

Penttilä on tuomittu useista henki- ja väkivaltarikoksista. Hän on kuristanut hengiltä äitinsä, 12-vuotiaan tytön ja naistuttavansa. Lisäksi hänellä on tuomio muun muassa törkeästä raiskauksesta.. Viimeksi toukokuussa Helsingin hovioikeus tuomitsi Penttilän törkeästä henkeen ja terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta 2,5 vuoden vankeusrangaistukseen. Tästäkin Penttilän puolustus aikoo valittaa. Puolustus on ilmoittanut pyytävänsä toukokuisesta tuomiosta valituslupaa Korkeimmalta oikeudelta.