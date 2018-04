Alaikäinen tyttö tunsi puukottajan, pelkää nykyisin turvallisuutensa puolesta: "Yhtäkkiä hän kääntyi minuun päin ja puukotti"

Oikeus on ehtinyt kuulla tänään ennen tyttöä kahta veitsi-iskussa haavoittunutta naisuhria.

Puolustus on myöntänyt teot tappoina ja tapon yrityksinä. Bouanane on myös kertonut poliisin kuulusteluissa, että oli omasta mielestään paikalla toteuttamassa terroritekoa. Puolustus on kuitenkin kiistänyt, että teot olisi tehty terroristisessa tarkoituksessa lain tarkoittamalla tavalla.