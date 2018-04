Albanialainen rikollisuus ulotti lonkeronsa Suomeen – "He ovat kovaotteisia eivätkä kaihda väkivaltaa"

Ulkomaan kansalaisista eniten epäiltyinä huumerikoksista oli romanialaisia, yhteensä 70. Toiseksi eniten ulkomaalaisista epäiltyinä oli albanialaisia, kaikkiaan 60. Virolaisia epäiltyjä oli ulkomaalaisista kolmanneksi eniten, 40 henkeä.



Merkittävä albanialaislauma Suomeen

Albanialaisia rikollisia saatiin Suomessa kiinni viime vuonna, kun poliisi ja Tulli tutkivat laajamittaista ja järjestäytynyttä kannabiksen, kokaiinin ja ekstaasin maahantuontia ja levitystä.



– Albanialaisia on jo pidemmän aikaa seurattu ja odotettu, milloin he ulottavat rikollisuutensa Suomeen. Viime vuonna se tapahtui, erikoistutkija Jari Leskinen keskusrikospoliisista kertoo.



– Poliisi ja Tulli saivat viime vuonna yhteistyössä kiinni merkittävän albanialaislauman, jotka toivat hyvin järjestäytyneesti huumeita Suomeen. Nyt seuraamme tietenkin, tuleeko heidän tilalleen uusia tekijöitä.



Haastavia rikollisia

Keskusrikospoliisin mukaan albanialaiset tuovat Suomeen ennen kaikkea synteettisiä huumeita ja kokaiinia. Synteettiset huumeet ovat pitkälti peräisin Alankomaista ja Belgiasta, mutta myös Puolassa ja Baltian maissa on merkittävää metamfetamiinin tuotantoa.

– Albanialaiset ovat hyvin tehokkaita ja erittäin järjestäytyneitä. He harjoittavat rikollisuutta laidasta laitaan: ihmiskauppaa, petoksia, omaisuus- ja huumerikoksia, Leskinen kertoo.

Keskusrikospoliisin mukaan albanialaiset tunnetaan sekä kansallisesti että laajemmin EU-maissa erittäin haastaviksi rikollisiksi.

– He ovat erittäin kovaotteisia eivätkä kaihda väkivaltaa. He raivaavat myös vastustajansa rikollisjärjestöistä pois.

Piiloasunnoista löytyi aseita



Poliisin ja Tullin kiinniottama albanialaisryhmä oli hyvin järjestäytynyt rikollisorganisaatio, jossa yhdet hoitivat salakuljettajien rekrytoinnin, toiset vastasivat piiloasuntojen hankinnasta Suomesta, kolmas ryhmä rahoitti toimintaa ja neljännet pitivät yhteyttä suomalaisiin tukkumyyjiin.

Kiinniottoa edelsi pitkään jatkunut tiedustelutyö.

– Näistä albanialaisten piiloasunnoista löytyi käsiaseita ja jopa konetuliaseita, Leskinen kertoo.

– Järjestö on nyt ammuttu alas Suomessa, mutta saa nähdä tuleeko se takaisin. Tämänkin ryhmän lonkerot ulottuivat Suomen rajojen ulkopuolelle. Albaaneilla on hyvin vahva asema Ruotsissa ja siellä heillä on ollut myös keskinäisiä välienselvittelyjä.

Mittavia lääketakavarikkoja



Viime vuonna Romanian kansalaiset kipusivat Suomessa ykkössijalle virolaisten ohi ulkomaalaisten törkeistä huumerikoksista epäiltyjen joukossa.

– Tallinnan ja Helsingin välillä kulkee paljon huumeita ja Viron järjestäytynyt rikollisuus on perinteisesti ollut meille keskeinen haaste. Romanialaisia alkoi tulla Suomeen kaksi tai kolme vuotta sitten, ja viime vuonna he nousivat kärkisijalle huumetilastoissa, Leskinen kertoo.

Romanian kansalaisten nousu vuonna 2017 suurimmaksi ulkomaalaisten epäiltyjen joukoksi johtui pääkaupunkiseudulla harjoitetusta huumausaineiksi luokiteltujen lääketablettien levittämisestä.



Huumelääkkeiden salakuljetus Romaniasta ja muualta EU:n alueelta Baltian maiden ja Ruotsin kautta Suomeen on romanialaisten rikollisryhmien järjestämää toimintaa.



Viime vuonna poliisi ja Tulli takavarikoivat huumaavia lääkevalmisteita ennätysmäärän, lähes 662 000 tablettia. Vuonna 2016 huumelääkevalmisteita takavarikoitiin 102 500 tablettia ja sitä edellisenä vuonna vain 30 700.



– Hyppäys huumelääkkeiden takavarikkomäärissä oli omaa luokkaansa. Romanialaiset harjoittavat koko Euroopan alueella suurimittaista huumelääkkeiden salakuljetusta ja levitystä. Kun romanialaisilta on takavarikoitu lääkkeitä, niin kyse on ollut törkeistä määristä.



Tulevat autoletkoissa Suomeen

Romanialaisia on otettu kiinni muun muassa autoletkoista, joissa he saapuvat Suomeen.



– Suomessa on otettu kiinni kiertäviä romanialaisia rikosryhmiä, jotka kiertävät ympäri Eurooppaa aina tänne Pohjolan perukoille saakka. He tulevat Via Baltican kautta Tallinnaan ja sieltä Suomeen tai pohjoisen reitin kautta.

Romanialaiset ovat levittäneet erityisesti Rivotril-lääkeainetta.