Katso kuvat epäillyistä! Ammattimaisesti kauppoja ratsaava varasjoukko yhä vapaalla – jos näet, soita hätänumeroon

1 min 23 s

Huomenta Suomen sää

Kesän 50. hellepäivä

Tiistaina aamusta on mitattu kuluneen kesän viideskymmenes hellepäivä. Ennätykseen on kuitenkin vielä matkaa. Tänä kesänä on mitattu huimat viisikymmentä hellepäivää. Ero on suuri valjuun viime vuoteen, jolloin hellettä oli 19 päivänä.