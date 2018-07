Anni Törnin henkirikoksesta epäilty mies myönsi poliisille piilottaneensa ruumiin – "Poliisilla hyvä käsitys tapahtumien kulusta"

Pidätetylle henkilölle on tehty alustava puhuttelu. Epäilty on myöntänyt ensimmäisessä keskustelussa poliisin kanssa myötävaikuttaneensa Törnin menehtymiseen.

– Hän on ollut jossain määrin yhteistyöhaluinen. Kaikista tosiseikoista emme ole yksimielisiä, mutta tällä hetkellä selvittelemme hänen kanssaan tapahtunutta. Keskustelut jatkuvat ja hiljalleen tosiseikkoja tulee selville, Asikainen kertoo.

Poliisilla hyvä käsitys tapahtumien kulusta

Poliisi ei ole vielä toistaiseksi löytänyt kadonnutta henkilöä. Poliisi on suorittanut jonkin verran etsintöjä kadonneen löytämiseksi.

Epäillyn kanssa keskustelun ja muiden johtolankojen perusteella poliisi on onnistunut rajaamaan etsinnät muutamaan alueeseen. Asikainen ei halunnut vielä kommentoida tarkempia tietoja paikasta.

Epäilty on myöntänyt poliisille piilottaneensa Törnin ruumiin.

– Pidätetty henkilö on pyrkinyt myötävaikuttamaan asiaan. Me selvitämme vielä, että mihin toimenpiteisiin hänen kertomuksensa meidän osaltamme johtaa. Poliisi arvioi vielä muiden tiedossa olevien tosiseikkojen pohjalta, että voidaanko pitää todennäköisenä sitä, ovatko asiat tapahtuneet tavalla, kuin hän on kertonut.