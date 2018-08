Anni Törnin taposta epäillyn miesystävän asianajaja: "Hän on hämillään siitä, miten näin on päässyt käymään"

Rikoksesta epäiltynä vangittu 32-vuotias mies on myöntänyt aiheuttaneensa naisen kuoleman. Epäiltyä edustava puolustusasianajaja Jyrki Piiparinen kertoo, että mies katuu tekoaan.

– Päämiehelläni ei ole minkäänlaista rikoshistoriaa. Näin ollen tilanne on sellainen, että hän on ihan oikeasti hämmennyksissään, että miten näin on päässyt käymään, puolustusasianajaja sanoo.