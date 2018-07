Annikan karmiva piina: Tuntematon mies viestittelee ja seuraa työpaikalle – "Älä huoli tyttö kyllä me vielä nähdään"

"Sulla on joku mies siellä ollu... Ei missään lue, että sulla on äijä"

Tilanne on nyt siinä pisteessä, että nuorelle naiselle on jätetty yhteensä viisi kirjettä ja hänen autonrenkaansa on puhkottu. Sisä-Suomen poliisilaitos vahvistaa vainoamisen tapahtuneen, mutta kertoo, että kirjeiden lähettäjä ei ole vielä selvillä.