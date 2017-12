Antti katosi erämaahan 11 vuotta sitten – syyskuussa etsijän puhelimeen tuli viesti: "Jätä Karigasniemi rauhaan"

Läheiset eivät ole luovuttaneet, vaan he etsivät yhä Anttia. Edellisen kerran etsinnät järjestettiin syyskuun alussa. Ne eivät tosin sujuneet ongelmitta, sillä etsijöitä häirittiin ja jopa uhkailtiin.

Poliisi ei tiedä syyskuun etsinnöissä tapahtuneista häiriköinneistä, mutta heidän tiedossa on, että omaiset jatkavat etsintöjä.

– Ymmärrän, että omaiset haluavat selvyyttä asiaan ja että hän löytyisi, mutta mitään poliisin kannalta merkityksellistä uutta tietoa ei ole tullut sen jälkeen, kun tapausta tuoreeltaan tutkittiin. Poliisin käsityksen mukaan tässä on tehty riittävästi toimenpiteitä, tutkinnanjohtaja ylikonstaapeli Esa Harju Lapin poliisista kertoo.

Poliisi uskoo Antti Hanhivaaran kadonneen erämaahan. Etsintäalueen laajuus on kymmeniä tuhansia hehtaareita.

Auto löytyi rikottuna

– Ilmapiiri oli tosi erikoinen ja meille jäi tunne, että jotain salataan. Angeli on pieni kylä, jossa kaikki tuntevat toisensa. Tuntui, että paikalliset harhaanjohtivat meitä ja yrittivät saada meitä muualle etsimään.

– Meille väitettiin, että Antti olisi kävellyt erämaahan 30 kilometrin päähän. Se ei ole uskottavaa. Hänellä oli jalka kipeänä, joten on vaikea kuvitella, että hän olisi kävellyt kipeän polven kanssa niin pitkän matkan, Tuiskala sanoo.

Sieltä kaksikon matka jatkui myöhemmin kahden muun nuoren kanssa 60 kilometrin päähän mökille Angeliin, joka on pieni kylä aivan Norjan rajan lähettyvillä.

– Hän oli ilmeisesti itse ajanut autonsa siihen ja jatkanut matkaa kävellen. Näin on kerrottu, Tuiskala sanoo.

Poliisin mukaan Antin auto rikkoutui lauantaiaamun aikana. Poliisin epäilys on, että Antti vaurioitti autoaan itse, jonka jälkeen hän käveli erämaahan.

– Antin kaveri, joka lähti myös aamulla mökiltä, oli viimeinen tuttu, joka näki hänet. Useampikin sivullinen näki Antin lauantaiaamuna, mutta he eivät tunteneet häntä, tutkinnanjohtaja kertoo.

Antti lähti katoamista edeltävänä iltana kaverinsa kanssa Ivalosta, missä hän asui. He ajoivat Karigasniemelle ja sieltä Angeliin, missä hänet nähtiin viimeisen kerran.

Naapuri teki naishavainnon

Omaiset eivät usko kaikkea katoamiseen liittyvää tietoa, mitä heille on kerrottu.

– Antin entinen naapuri on kertonut, että perjantai-iltana Antin asunnolla oli enemmän porukkaa, vaikka meille sanottiin, että hän oli siellä kahdestaan jonkun kaverinsa kanssa.

Poliisi on tietoinen väitetystä naisesta, ja asiaa on selvitetty tutkinnassa.

– Naishavaintoa on selvitetty riittävästi, mutta sillä ei ole tekemistä katoamisen kanssa, Harju toteaa.

Poliisi ei epäile rikosta

– Joku angelilainen mies väitti äidille, että hänkin oli Antin auton kyydissä silloin perjantaina, mutta kukaan ei ole koskaan kuulustellut häntä. En tiedä onko se totta vai tekevätkö he kiusaa meille, Tuiskala sanoo.

Siskon mukaan on joka tapauksessa epäselvää, kuinka paljon porukkaa Antin autossa oli perjantai-iltana, kun seurue matkusti Karigasniemeltä Angeliin.

– Ilmeisesti kyydissä oli ainakin neljä ihmistä. Antti ajoi. Meille on kerrottu, että mökillä tuli riitaa, ja sieltä lähti kaksi miestä eri aikaan pois. Antti oli lähtenyt mökiltä yksin. Tuon jälkeen Antista ei ole havaintoja.

– Meidän tiedossamme ei ole mitään riitaa mökillä tai sitä ennen. Antti ja hänen kaverinsa lähtivät molemmat mökiltä lauantaiaamuna, mutta eri aikaan. Poliisilla on edelleen sama arvio kuin vuodenvaihteessa 2007-2008, kun aktiiviset etsinnät lopetettiin, että kyse on henkilön katoamisesta, ei rikoksesta, Harju sanoo.

Sivullinen näki miehen kävelevän erämaahan

– Minusta on outoa, että mennään autolle katsomaan ja löydetään puhelin, mutta kaverin perään ei kysellä tai ilmoiteta poliisille hänen katoamisestaan, Tuiskala ihmettelee.

– Siinä oli kuulemma yksi mies metsähakkuutöissä, joka näki Antin. En tiedä kuinka todenperäistä tämäkään on, sisko sanoo.

Poliisin mukaan vähintään yksi sivullinen näki miehen kävelevän erämaahan päin lauantaiaamupäivän aikana. Poliisi on arvellut, että kyseinen mies oli Antti. Poliisin epäilys on, että Antti kuoli Angelin erämaahan. Ruumista ei vain koskaan ole löydetty.

Koiraohjaajalle lähetettiin uhkaava viesti

– Aion käydä tekemässä siellä vielä tarkistuksia toisen koiran kanssa. Siellä on myös suoalue, jonka haluan tutkia.

Omaiset hakivat kuolleeksi julistamista

– Tapauksen ympärillä kuuluu paljon huhuja ja välillä on väitetty sitäkin, että Antti olisi otettu jonkun pakettiauton kyytiin. Meille on tullut sellaisiakin vihjeitä, että Antti olisi nähty Berliinissä. Tämä on käsittämättömän raskas ja sekava soppa, sisko sanoo.