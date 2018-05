Autoliitto parkkifirmojen valvontamaksuista: Ei tarvitse maksaa, jos et ole itse parkkeerannut

– Lähtökohtaisesti sopimukseen, eli tässä tapauksessa tapahtuneeseen pysäköintiin vetoavan, on näytettävä, että sopimus on syntynyt. Tuomioistuin arvioi vapaasti esitetyn todistuksen näyttöarvon, jollei todisteen todistusvoimasta ole erikseen määrätty. Nyt käräjäoikeus on päätynyt jutussa kerrottuun arvioon jutussa esitetyn näytön osalta. Ilmeisesti painoarvo on laitettu sille, että tapahtumia on paljon, paikka on ollut sama ja lähellä työpaikkaa. Tällä perusteella on edellytetty vahvempaa vastanäyttöä, jolla olettamaa pysäköintitapahtumasta kyseenalaistettaisiin, Vesalainen sanoo.