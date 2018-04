Brother Christmasin hallitus uusiksi, Ari Koponen eroaa – "Oli osaamattomuutta ja kiirettä, kun homma lähti kovaan kasvuun"

– Ongelmat ovat koskeneet esimerkiksi avunsaajien lahjoitusten kirjaamista. Että siellä ei kuitin ja saajan yhteistietojen lisäksi lukisi pelkästään vammaisen lapsen apuväline, vaan kerrottaisiin myös siitä, minkä takia he tätä tarvitsevat ja tämän tyyppisiä asioita. Siinä oli varmasti osaamattomuutta ja kiirettä, kun homma lähti viime syksystä lähtien kovaan kasvuun.

Yksityiseen käyttöön on tilintarkastuksen mukaan päätynyt vain varoja, jotka yhteisöstä on maksettu ulos palkkana.

– Koponen on saanut yhdistyksestä palkkaa bruttomääräisesti 15 500 euroa vuonna 2017. Sen jälkeen on maksettu verovapaita kustannuskorvauksia. Käsityksemme mukaan yksityinen yritys on tehnyt lahjoituksen palkkaa varten ja se kattaa palkan sivukuluineen, Saarinen sanoo.