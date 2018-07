Vakuutusetsivän kolumni: Rehelliset osallistuvat huijareiden ketkutalkoisiin maksamalla petosmieslisää

Kolumnin määräpäivän vilkkuessa kalenterissa joudun kuitenkin työntämään periskoopin varovasti pintaan ja tihrustamaan mitä maailmalla on tapahtunut.

Vakuutusyhtiöiden etsivät käräyttävät huijareita

Osa näistä tapauksista on petoksia, osan korvausta on alennettu tai evätty kokonaan. Epäselviä vahinkoja, joita etsivät tutkivat, oli noin 84 miljoonan euron arvosta.

Suomessa eri vakuutusyhtiöiden palveluksessa on 35 vakuutustutkijaa ja heidän lisäkseen viisi avustavaa assistenttia.

Jos jokaiselle vakuutuspetoksien tutkinnassa oleville laskisi pääkohtaisen hyötyarvon siitä, mitä petoksella yritettyjä euroja ehkäistiin menemästä maksuun, olisi se 750 000 euroa, mikä on mielestäni aika hyvä luku.

Vakuutustutkinnan tavoitteena on selvittää, mitä epäselvässä vahinkotapauksessa on todella tapahtunut. Tutkinnan lopputuloksena saatu selvyys on tärkein lopputuote, myös vakuutusyhtiön kannalta.