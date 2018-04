Entistä työntekijää epäillään yrityssalaisuuksien paljastamisesta kilpailijalle – asia selvisi postipaketista

Esitutkinnassa selvisi, että asiassa on syytä epäillä yrityssalaisuusrikosta sillä perusteella, että entisen työntekijän epäillään yrittäneen hankkia itselleen tai toiselle taloudellista hyötyä tai toista vahingoittaakseen oikeudettomasti yrittämällä ilmaista toiselle kuuluvan yrityssalaisuuden, jonka rikoksesta epäilty on saanut tietoonsa ollessaan toisen palveluksessa. Koska postipaketti palautui asianomistajalle, asiassa tutkittiin yrityssalaisuuden rikkomisen yritystä. Seuraavaksi asia siirtyy syyteharkintaan.

Esitutkinta on suoritettu tämän kevään aikana ja siinä on hyödynnetty talousrikostutkinnassa käyttöönotettua niin sanottua nopeutetun tutkinnan mallia. Nopeutetun esitutkintaprosessin tavoitteena on muun muassa vähentää avoimena olevien talousrikosjuttujen määrää sekä lyhentää rikosten tutkinta-aikoja. Mallia on jalkautettu laajasti erilaisiin talousrikoksiin, joissa toteutuu selkeä rikosvastuun kohdentaminen ja yksinkertainen teonkuvaus.