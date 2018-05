Espoo ja Helsinki maksoivat ensihoitajille enemmän kuin palomiehille – hovioikeuden mukaan kohtelu eriarvoista

Espoossa ja Helsingissä yhteensä liki 40 palomiestä on vaatinut kaupungeilta asiassa vahingonkorvausta. Yhdessä kanteessa on eritelty ammattiryhmien palkkaero. Kanteen mukaan ero oli vuosina 2011–2014 Helsingissä noin 220–270 euroa kuukaudessa. Palomiehille on maksettu 1 760–1 910 euroa ja ensihoitajille 2 030–2 190, kanteessa sanotaan. Kanteen tehnyt palomies vaati ansionmenetyksestä Helsingiltä korvauksena enintään 32 000 euroa.