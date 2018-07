Europol huolissaan – EU:n tietosuoja-asetus on vaikeuttanut nettirikosten tutkintaa

Whois-palvelua operoi internet-osoitteiden tunnuksia hallinnoiva voittoa tuottamaton ICANN-järjestö. Palvelun kautta kuka tahansa on voinut saada selville domain-nimen rekisteröineen tahon yhteystiedot.

Palvelua on hyödynnetty muun muassa rikostutkinnoissa.

Europol näkee ongelmia

– GDPR on hieno laki, joka parantaa suuresti eurokansalaisten yksityisyydensuojaa, Europolin edustaja Tine Hollevoet sanoi STT:lle.

– Sillä on kuitenkin tahattomia seurauksia lainvalvojien ja syyttäjien mahdollisuuksiin tutkia kyberrikoksia. EU:n lainsäätäjät eivät osanneet ennakoida tätä.

Tapa saada selville sivustojen omistajat

Whois on Europolin mukaan ainoa tapa, jolla poliisi saa selville domainien omistajat. Domainit taas ovat keskeisessä roolissa monissa kyberrikoksissa.

Oikein toteutettuna hyvä palvelu

Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnion mukaan käynnissä ovat neuvottelut siitä, millaiseksi uusi Whois lopulta muodostuu. ICANNin kanssa neuvottelee Euroopan tietosuojaneuvosto, jonka jäsen Aarniokin on.

– ICANNin yksi kotipaikka on Euroopassa. Ja me tietysti edellytämme, että eurooppalaista tietosuoja-asetusta sovelletaan myös siihen. He itse eivät ehkä ihan kaikilta osiltaan ole sitä ajatusta vielä ainakaan nielleet, mutta neuvottelut jatkuvat, Aarnio sanoo.