Ex-poliisiylijohtaja Mikko Paateron kolumni: Poliisi tarvitsee vapaaehtoisia – silmät ja korvat auttaisivat arkityössä

Paraikaa on lausunnolla laki reservipoliisista. Lain tarkoituksena on lopullisesti kuopata nykyinen täydennyspoliisijärjestelmä ja korvata se reservipoliisilla.

On selvää, että poliisilla tulee olla poikkeusoloja varten reservi. On myös selvää, että toimivaa reserviä ei ole, jos siinä olevat henkilöt eivät voi tehdä normaaliaikana mitään. Lakiesityksen mukaan reservipoliisit voitaisiin kutsua töihin normaaliolojen häiriötilanteissa tilapäisesti, jos asioita ei kyetä hoitamaan poliisin omilla voimavaroilla. Päätöksen reservipoliisin käytöstä tekisi aina valtioneuvosto.

Kyse on siis parannetusta painoksesta suhteessa edelliseen täydennyspoliisijärjestelmään. Rima reservipoliisin käyttöön on kuitenkin edelleen todella korkealla, eikä poliisi voi omalla harkinnallaan saada näitä apuvoimia.

Nykyinen hallitus on niitannut poliisien määrän 7200:aan ja yrittää saada siihen riittävän rahoituksen, eli pitää poliisien määrän nykyisellä tasolla myös vuonna 2019.

Sietämätöntä on, että poliisien määrää ei ole pohdittu tehtävien kautta, vaan se päätetään käytännössä edellisen vuoden budjetin pohjalta. Surullista.

Vapaaehtoispoliisijärjestelmiä on eri puolilla Eurooppaa erilaisin sovellutuksin muun muassa Virossa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Alankomaissa, Saksan monissa osavaltioissa ja Englannissa.

Englannissa vapaaehtoispoliisijärjestelmä on viety pisimmälle. Siellä ns. special constables on täysin vapaaehtoinen järjestelmä, jossa mukana olijoille maksetaan vain kulut ja varusteet ja joka organisaationa on osa virallista poliisiorganisaatiota.