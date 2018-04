Heikki Ristikankareen tytär Piia, 15, katosi 30 vuotta sitten – aktiiviset murhatutkimukset aloitettu nyt uudelleen: "Jos joku tulee tunnonvaivoihin"

15-vuotiaan Piia Ristikankareen katoaminen Varsinais-Suomen Piikkiöstä on täysin pimeä katoamistutkinta. Tytön ruumista ei ole koskaan löydetty.

Tapauksessa on useita tutkintalinjoja, mutta Heinonen sanoo nyt olevansa taipuvainen uskomaan, ettei tytön isällä ja veljellä ole tekemistä tytön katoamisen kanssa.

Useita samaan suuntaan osoittavia vihjeitä

Piia Ristikankareen kohtalo on täysin avoin. Ristikankare katosi kotoaan perjantai-iltana 7. lokakuuta 1988 riideltyään veljensä kanssa. Tytöstä ei ole ainuttakaan luotettavaa havaintoa kotoa poistumisen jälkeen.

MTV Uutiset julkaisi kaksi vuotta sitten otteen kirjeestä, joka käynnisti murhatutkinnan vuonna 2003. Keskusrikospoliisi pitää kyseistä tutkintalinjaa edelleen kaikkein merkittävimpänä, sillä on olemassa muitakin vihjeitä, jotka viittaavat samaan suuntaan.

– Piia olisi kirjeen mukaan nostettu vaaleaan farmarimalliseen autoon. Tämä linja tutkittiin siihen aikaan loppuun, mutta nyt on tullut uusia vihjeitä jotka edelleen viittaavat saman henkilöryhmään johon myös tämä auto aikanaan viittasi. Tämä on se vahvin linja, ja tätä me nyt myös alamme työstää uudestaan.