Helsingin poliisi tutkii virolaisen rikollisryhmittymän raakoja välienselvittelyjä – törkeitä pahoinpitelyjä, vapaudenriistoja, kiristyksiä, petoksia

– Taustalla voi olla asioita, jotka liittyvät harmaaseen rakennusbisnekseen, missä on sitten hankittu pimeätä työvoimaa, jolloin on tietysti maksettu myös pimeää palkkaa.

MTV:n tietojen "omat keinot" ovat olleet raakoja pahoinpitelyjä. Niitä on tehty ainakin Tattarisuon teollisuusalueella, minne uhrit on kuljetettu autoilla. Näihin liittyen poliisi tutkii myös vapaudenriistoja.

Mitä kiristysten taustalla on?

Tutkinnoissa on takavarikoitu useita aseita. Niitä on käytetty pahoinpitelyjen yhteydessä.

– Epäillyillä on vahvaa väkivaltataustaa. Pahoinpitelyt ovat olleet vakavia, pään alueelle ylävartaloon teräaseella lyötyjä hengenvaarallisia iskuja.

– Yritämme myös selvittää, mitä kiristysten taustalla on. Kuka on kenellekin velkaa ja mikä on velan suuruus, Rainiala kertoo.