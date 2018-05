Helsingin poliisilaitoksen päällikkö Aapio syytteestä: "Tuntuu kohtuuttomalta, kun vaaditaan rangaistusta"

Poliisijohdon syytteet liittyvät Helsingin huumepoliisissa tehtyihin epäiltyihin laiminlyönteihin tietolähteiden kirjaamisessa ja tietolähteiden rekisteröimisessä. Jutun keskiössä on 13 vuoden tuomion saanut Helsingin huumepoliisin entinen päällikkö Jari Aarnio, jota myös syytetään virkarikoksesta jutussa.

Syyttäjän mukaan esimiehinä toimineiden olisi pitänyt puuttua laiminlyönteihin Helsingin huumepoliisissa, mutta he laiminlöivät tiedossa olleisiin virheisiin puuttumisen. Kaikki epäillyt ovat kiistäneet syyllistyneensä rikokseen.

"Kyse syyttäjän näkemyksestä"

Syyte ajoittuu vuosille 2012 ja 2013, jolloin Aapio oli Helsingin poliisilaitoksen apulaispoliisipäällikkönä. Aapion mukaan hän toimi niin kuin siinä tilanteessa hänen tiedoillaan on pitänyt.

– Tässä vaiheessa kyse on syyttäjän näkemyksestä. Minun oma näkemykseni on, että siinä tilanteessa, niissä olosuhteissa, niillä tiedoilla olen tehnyt sen, mikä siinä asemassa on pitänyt tekemän.